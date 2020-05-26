Opera Mini получает большое обновление

Opera запускает редизайн и новые функции для своего браузера Mini.Теперь пользователи получат доступ к новому пользовательскому интерфейсу, улучшенному режиму сохранения данных и встроенному файлообменнику.

Редизайн интегрирует новую строку состояния в верхней части экрана браузера, которая будет содержать приветственные сообщения, советы и подсказки, а также уведомления о последних новостях и обновлениях браузера. Кроме того, Opera включила раздел в строке состояния, чтобы показать пользователям, сколько данных они сохраняют.

Новая автономная служба обмена файлами должна помочь пользователям Opera Mini быстро отправлять файлы своим друзьям и родственникам. Она работает с использованием прямого соединения Wi-Fi между соседними устройствами для передачи изображений, видео, аудиофайлов и многого другого. Кроме того, функция обмена файлами работает с менеджером загрузки Opera Mini. Это означает, что пользователи могут выбирать файлы, которые они загрузили с Opera, вместо того, чтобы охотиться через файловую систему своего телефона.
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