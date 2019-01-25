Opera Touch доступна для iPad

Opera Touch дебютировала на iOS еще в октябре, но браузер предназначался только для iPhone, а не для iPad. Что ж, если вам не терпится установить Opera Touch на свой iPad, вы можете сделать это уже сегодня через App Store. Новый приватный режим теперь доступен как для пользователей Android, так и для iOS. Новая функция может быть включена в меню из 3 точек в верхнем правом углу Opera Touch. Вы будете знать, что приватный режим включен, потому что браузер погаснет и на экране появится призрак.

Закрытый режим предназначен для того, чтобы пользователи Opera Touch могли что-то искать, не оставляя следов в истории браузера. Что еще более важно, приватный режим не позволяет веб-сайтам отслеживать вас. Однако частный режим не позволит вам стать анонимным для вашего интернет-провайдера или работодателя, что означает, что они все равно смогут видеть страницы, которые вы посещаете.