Opera и GameMaker проведут совместный конкурс для разработчиков аркадных игр Opera и GameMaker анонсируют конкурс Game Jam #NoticeMe, который пройдет с 4 по 18 марта, а победителей объявит суперзвезда игрового YouTube PewDiePie на своем канале. Разработчики игр, которые примут вызов, получат шанс выиграть призы из денежного фонда в размере 33 000$, а также уникальную возможность представить свою игру в виде аркадного автомата для геймеров со всего мира. Opera и GameMaker анонсируют конкурс Game Jam #NoticeMe, который пройдет с 4 по 18 марта, а победителей объявит суперзвезда игрового YouTube PewDiePie на своем канале. Разработчики игр, которые примут вызов, получат шанс выиграть призы из денежного фонда в размере 33 000$, а также уникальную возможность представить свою игру в виде аркадного автомата для геймеров со всего мира. Тема #NoticeMe Game Jam будет представлена 4 марта, что даст авторам 2 недели на создание и совершенствование своих игр. В их распоряжении будет мощное бесплатное программное обеспечение GameMaker Studio 2, с помощью которого были созданы такие популярные инди-игры, как Undertale и Hotline Miami. После завершения Game Jam проекты будут загружены на платформу GXC, где уже размещено более 600 бесплатных игр для пользователей браузера Opera GX.



По истечении периода подачи заявок 10 лучших проектов будут отобраны экспертной комиссией судей из Opera GX и GameMaker. После судьба финалистов окажется в руках публики, которая проголосует за пять лучших игр. Именно геймеры в конечном итоге решат, кто из авторов выиграет денежные призы из фонда в 24 000$ и чьи игры превратятся в три физических игровых автомата, размещенных в музеях видеоигр, аркадных залах и университетах по всему миру.



Также будут разыграны дополнительные призы среди художников и дизайнеров. Два победителя в категории «Лучшая обложка» получат по 1000$, а дополнительные 7000$ приза будут зависеть от факторов, которые огласят совсем скоро.



Game Jam #NoticeMe стартует 4 марта. Заинтересованные участники могут подписаться на соцсети конкурса Тема #NoticeMe Game Jam будет представлена 4 марта, что даст авторам 2 недели на создание и совершенствование своих игр. В их распоряжении будет мощное бесплатное программное обеспечение GameMaker Studio 2, с помощью которого были созданы такие популярные инди-игры, как Undertale и Hotline Miami. После завершения Game Jam проекты будут загружены на платформу GXC, где уже размещено более 600 бесплатных игр для пользователей браузера Opera GX.По истечении периода подачи заявок 10 лучших проектов будут отобраны экспертной комиссией судей из Opera GX и GameMaker. После судьба финалистов окажется в руках публики, которая проголосует за пять лучших игр. Именно геймеры в конечном итоге решат, кто из авторов выиграет денежные призы из фонда в 24 000$ и чьи игры превратятся в три физических игровых автомата, размещенных в музеях видеоигр, аркадных залах и университетах по всему миру.Также будут разыграны дополнительные призы среди художников и дизайнеров. Два победителя в категории «Лучшая обложка» получат по 1000$, а дополнительные 7000$ приза будут зависеть от факторов, которые огласят совсем скоро.Game Jam #NoticeMe стартует 4 марта. Заинтересованные участники могут подписаться на соцсети конкурса здесь , а также на GameMaker и Opera GX в Twitter, чтобы быть в курсе последней информации. Автор - Marsel . Размещено: Сегодня 15:02 . Комментарии и отзывы

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