Opera выпустила браузер со встроенными медитациями

Норвежская компания Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на… ментальное здоровье. В приложении реализованы напоминания о перерывах, дыхательные упражнения и представлен набор расслабляющих звуковых ландшафтов, помогающих сосредоточиться на задачах и снять стресс в процессе рабочего дня. Также Opera Air выделяется полупрозрачным дизайном и плавающей боковой панелью, где размещены инструменты для поддержания ментального здоровья человека. Функция Boosts предлагает музыку, звуки природы и бинауральные ритмы — технологии, использующие разные частоты в каждом ухе для создания иллюзии третьей частоты, что, по словам исследователей, способствует расслаблению и концентрации.

Звуковые ландшафты можно настраивать на проигрывание от 15 минут до бесконечности и приостанавливать в любое время. Функция напоминания о перерывах представлена значком из трёх линий в боковой панели, который постепенно исчезает по мере работы. Пользователь может настроить продолжительность рабочего периода, а когда значок полностью пропадает, Air предлагает дыхательные упражнения, разминку для шеи и медитации длительностью до 15 минут. Довольно забавное приложение, которое в определённых сценариях действительно может принести пользу. При этом это уже третий браузер компании — есть обычная Opera и геймерская версия Opera GX. Теперь появился браузер для тех, кто страдает от стрессов и переработок — ни у кого на рынке такого нет.