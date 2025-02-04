Opera выпустила браузер со встроенными медитациями

Норвежская компания Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на… ментальное здоровье. В приложении реализованы напоминания о перерывах, дыхательные упражнения и представлен набор расслабляющих звуковых ландшафтов, помогающих сосредоточиться на задачах и снять стресс в процессе рабочего дня. Также Opera Air выделяется полупрозрачным дизайном и плавающей боковой панелью, где размещены инструменты для поддержания ментального здоровья человека. Функция Boosts предлагает музыку, звуки природы и бинауральные ритмы — технологии, использующие разные частоты в каждом ухе для создания иллюзии третьей частоты, что, по словам исследователей, способствует расслаблению и концентрации.

Звуковые ландшафты можно настраивать на проигрывание от 15 минут до бесконечности и приостанавливать в любое время. Функция напоминания о перерывах представлена значком из трёх линий в боковой панели, который постепенно исчезает по мере работы. Пользователь может настроить продолжительность рабочего периода, а когда значок полностью пропадает, Air предлагает дыхательные упражнения, разминку для шеи и медитации длительностью до 15 минут. Довольно забавное приложение, которое в определённых сценариях действительно может принести пользу. При этом это уже третий браузер компании — есть обычная Opera и геймерская версия Opera GX. Теперь появился браузер для тех, кто страдает от стрессов и переработок — ни у кого на рынке такого нет.
ChatGPT перешагнул за отметку в 300 миллионов юзеров…
Количество пользователей чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT превысило 300 миллионов челов…
Opera выпустила браузер со встроенными медитациями…
Норвежская компания Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на… ментальное здоровье. В…
Google оснастила Gemini функцией памяти…
В феврале текущего года компания OpenAI официально объявила о реализации функции памяти в чат-боте ChatGP…
Microsoft убрала из Skype важнейшую функцию…
На этой неделе компания Microsoft тихо прекратила продажу новых кредитов и номеров телефона для Skype. Вм…
Всё, что нужно знать про использование VPN сервисов…
В современном мире интернет становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, в связи с…
Google представила ИИ для генерации видео…
Сегодня передовая платформа генеративного искусственного интеллекта Vertex AI от компании Google пополнил…
Российские пользователи HUAWEI успешно обходят отсутствие GM…
Согласно исследованию Mobile Research Group, 71% российских пользователей смартфонов HUAWEI активно испол…
ИИ-функции Google Gemini теперь бесплатны…
Ранее для доступа ко всем ИИ-функциям Google в Gmail, Docs, Sheets, Meet и других приложениях Workspace т…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor