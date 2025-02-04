Opera выпустила браузер со встроенными медитациями…

Звуковые ландшафты можно настраивать на проигрывание от 15 минут до бесконечности и приостанавливать в любое время. Функция напоминания о перерывах представлена значком из трёх линий в боковой панели, который постепенно исчезает по мере работы. Пользователь может настроить продолжительность рабочего периода, а когда значок полностью пропадает, Air предлагает дыхательные упражнения, разминку для шеи и медитации длительностью до 15 минут. Довольно забавное приложение, которое в определённых сценариях действительно может принести пользу. При этом это уже третий браузер компании — есть обычная Opera и геймерская версия Opera GX. Теперь появился браузер для тех, кто страдает от стрессов и переработок — ни у кого на рынке такого нет.