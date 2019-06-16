Opera выпустила геймерский браузер с ограничителями прожорливости

Opera решила выпустить браузер для фанатов видеоигр.

Opera GX умеет то же, что и классический браузер, но может порадовать геймеров полезными фишками. Например, игрокам разрешают установить ограничения на потребление оперативной памяти или ресурсов процессора. Из полезного отметим и встроенную новостную ленту с интеграцией Twitch. На главной странице игрокам будут показывать свежие новости из индустрии, а если стример из списка подписок начнет трансляцию, то пользователь получит уведомление.

Для любителей свистелок и мигалок в Opera GX добавили опцию изменения цвета интерфейса, а также настройку звуков действий и анимации. Браузер даже получил интеграцию с Razer Chroma, так что устройства с умной подсветкой будут подстраиваться под цвета браузера.

Пока что Opera GX находится «в раннем доступе», но геймеры уже могут скачать браузер, и подключиться к тестированию. Финальную сборку обещают выпустить до конца 2019 года.