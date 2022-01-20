Opera выпустила криптобраузер на блокчейне

Однако вышесказанное нуждается в небольшом пояснении. Технология блокчейна — это децентрализованное решение, созданное и используемое в основном для транзакций, где «блоки» разбросаны по всему интернету/сети. Данные для всех транзакций (или того, для чего вы используете блокчейн) дублируются и распространяются по сети, что делает все очень безопасным и защищенным от атак. На заре блокчейна и криптографии компании и энтузиасты постоянно пытаются создавать системы и приложения, чтобы использовать возможности этой децентрализованной системы. Одной из ключевых особенностей нового криптобраузера Opera Web3 является вышеупомянутая возможность поддержки интернета в формате Web3. На данный момент это «место» в основном заполнено криптоэнтузиастами, странными блокчейн-приложениями и крипто-токенами. Но в будущем эта технология вполне может занять огромную нишу в сети.