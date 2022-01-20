Opera выпустила криптобраузер на блокчейне

Криптовалютное увлечение породило еще одно детище — на этот раз в виде криптобраузера. Дело в том, что Opera официально запустила бета-версию своего криптобраузера Web3, оснащенного целым списком различных функций: встроенный крипто-кошелек, ярлыки обмена криптовалютой/NFT, поддержка децентрализованных приложений и многое другое. Разные компании могут по-разному интерпретировать термин «Криптобраузер», но в случае с Opera криптобраузер Web3 может работать в интернет-среде на основе блокчейна (Web3), а также поддерживает встроенный крипто-кошелек для хранения всех ваших криптовалют.

Однако вышесказанное нуждается в небольшом пояснении. Технология блокчейна — это децентрализованное решение, созданное и используемое в основном для транзакций, где «блоки» разбросаны по всему интернету/сети. Данные для всех транзакций (или того, для чего вы используете блокчейн) дублируются и распространяются по сети, что делает все очень безопасным и защищенным от атак. На заре блокчейна и криптографии компании и энтузиасты постоянно пытаются создавать системы и приложения, чтобы использовать возможности этой децентрализованной системы. Одной из ключевых особенностей нового криптобраузера Opera Web3 является вышеупомянутая возможность поддержки интернета в формате Web3. На данный момент это «место» в основном заполнено криптоэнтузиастами, странными блокчейн-приложениями и крипто-токенами. Но в будущем эта технология вполне может занять огромную нишу в сети.
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