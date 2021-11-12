Opera запустила свой кэшбэк-сервис Dify внутри браузера

Opera запускает встроенный в браузер кэшбэк-сервис Dify в России. Таким образом Opera стала первой компанией, которая предоставила пользователям интегрированное, бесшовное, ненавязчивое кэшбэк-решение внутри браузера.

Россия всегда была важным рынком для Opera: компания создает браузеры для российских пользователей с момента своего дебюта на рынке несколько десятилетий назад. Кроме того, в стране очень высок уровень распространения cashback-сервисов – по некоторым данным, он превышает 70%, что делает целевую аудиторию Dify заинтересованной в лучших решениях и технологиях. В связи с этим Россия стала одним из первых рынков, где представлен кэшбэк-сервис Dify.Поскольку сезон предпраздничного шопинга не за горами, Opera представляет российским пользователям первый кэшбэк-сервис, интегрированный в браузер, с помощью которого они смогут получить высокий кэшбэк от предстоящих акций “День холостяка” AliExpress, "Киберпонедельник" и "Черная пятница". С Dify пользователям не придется устанавливать дополнительные расширения, которые могут угрожать конфиденциальности их данных. Dify предлагает кэшбэк до 30% на российском рынке с возможностью вывода денег в течение 30 дней после совершения транзакции в 500 магазинах партнеров.Первоначальная версия Dify в настоящее время доступна для тестирования пользователями из России. Сервис позволяет получать кэшбэк за покупки на сайтах партнеров, которые пользователь просматривает в браузере Opera. Более того, пользователям доступен усовершенствованный шопинг-режим в браузерах Opera с доступом к кэшбэк-сервису и всем вкладкам, связанным с шопингом, а также дополнительная конфиденциальность и защита данных благодаря обезвреживанию сторонних расширений. Пользователи Яндекс.Браузер, Firefox или Chrome могут установить расширение Dify от Opera, а также воспользоваться веб-версией кэшбэк-сервиса.Иконка Dify для удобства встроена в боковую панель браузера Opera. Раздел Hot Deals на сайте Dify позволяет приобрести товары со специальными повышенными кэшбэк-ставкам. Сегодня Opera интенсивно работает над внедрением подходящих решений по выводу средств, которые будут удобны российским пользователям, например, вывод на карту банка. Полный список решений будет в ближайшее время опубликован на сайте Dify.Джон Тоски, вице-президент Opera по электронной коммерции, отметил: «Каждый день миллионы россиян совершают покупки в интернете, используя браузеры Opera. С Dify мы делаем онлайн-шопинг комфортнее для наших пользователей, причем прямо там, где они приобретают товары: в браузере. А благодаря самым высоким процентным ставкам, по сравнению с показателями наших ключевых конкурентов, и множеству локальных партнеров, шоппинг с Dify еще и выгодно».Dify позволяет получить кэшбэк за покупки на таких крупных e-commerce платформах, как Яндекс.Маркет, AliExpress, Booking.com, СберМегаМаркет, М.Видео, Технопарк и другие. Сервис уже работает в Испании, Польше, России и Украине и вскоре станет доступен в других странах.