Оператор с искусственным интеллектом CallJoy от Google

Около года назад Google представила Duplex, функцию с искусственным интеллектом, которая может за вас звонить в компании и назначать встречи. Спустя год, компания Google показала новую возможность в бизнес индустрии, это виртуальный агент для обслуживания клиентов CallJoy, который может автоматически обрабатывать входящие звонки для малого бизнеса.

Когда клиент звонит, CallJoy ответит с пользовательским сообщением и предложит основные бизнес-детали. Если звонящий хочет узнать о задаче, которая может быть выполнена в интернете, например, размещение заказа или организация встречи, CallJoy отправит им текст с соответствующим URL, если они на то согласны. Если звонящие люди хотят поговорить с кем-то, то их звонок будет автоматически перенаправляться на бизнес-телефон. Система также отфильтрует нежелательные спам-звонки.

Система CallJoy может сократить время ожидания вызова, помогая вам быстрее получить необходимую информацию. Она должна освободить владельцев малого бизнеса от лишних звонков, чтобы иметь больше времени для выполнения заказов. Эта система может сэкономить предпринимателям массу полезного времени. CallJoy также будет связан только с одним местоположением и одним номером телефона. Владельцы малого бизнеса смогут добавлять другие места и линии, Google будет взимать плату 39 долларов в месяц за линию.