Определились финалисты ЧМ по хоккею среди молодежных сборных

Определился второй финалист чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных, для игроков не старше 20 лет. За путевку в финал боролись сборная Канады и сборная Финляндии. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной Канады. Забитыми шайбами отметились Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье (дубль), Джейми Драйсдейл и Тай Делландреа.

Сборная России уже встречалась с Канадой в рамках группового этапа и одержала крупную победу со счетом 6:0. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Финальный матч и матч за третье место пройдут сегодня.