Вчера определились финалисты Суперкубка Испании сезона 19/20.

Во втором полуфинальном матче "Атлетико" обыграл "Барселону" со счетом 3:2. Счет был открыт только во втором тайме. Через 19 секунд после начала тайма гол забил Коке. Через пять минут Месси сравнивает счет. Затем Антуан Гризман забил головой на 62 минуте матча. На 81 минуте был назначен пенальти, который реализовал Мората. Корреа вывел Атлектико вперед на 86 минуте.

Финал состоится 12 января в Саудовской Аравии, начнется матч в 21:00 по московскому времени. "Атлектико" сыграет с королевским клубом "Реал". Напомним, что "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1.