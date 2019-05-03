Определились все участники плей‑офф PEL Kick‑off Cup.

На PUBG Europe League — Kick-off Cup завершились решающие матчи группы B и определились все участники решающей стадии турнира. В плей-офф прошли восемь участников, среди которых две команды из СНГ — Jokers и Northern Lights Team.

Ранее определились команды, которые прошли в итоговый этап от группы A. В следующей стадии чемпионата выступят несколько коллективов из СНГ — Natus Vincere, AVANGAR, UNITY, Se7en eSports и TORNADO ENERGY. Суммарно в плей-офф сыграют семь составов нашего региона.

Матчи плей-офф начнутся 3 мая ориентировочно в 19:00 мск. Участники проведут 12 матчей. Восемь лучших коллективов разделят призовой фонд чемпионата, который составляет $125 тыс.