Опубликованы живые фото Honor View 20 с дырявым экраном

Сегодня было представлено сразу два смартфона с «дырявым» экраном – Honor View 20 и Samsung Galaxy A8s. Формально первой оказалась Huawei, однако ее анонс оказался скупым. Производитель не раскрыл дизайн и большинство характеристик. К счастью, через несколько часов в сети появились живые фотографии новинки, которые позволяют чуть лучше рассмотреть её внешний вид.

Напомним, что смартфон получил камеру с сенсором Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Его главной особенностью является возможность делать хорошие фото в условиях слабой освещенности. Размер пикселя здесь равен 0,8 мкм. Их можно объединять по четыре, из-за чего итоговый размер пикселя составит 1,6 мкм, а разрешение самого фото – 12 Мп. Также аппарат оснастили топовой 7-нанометрвой SoC HiSilicon Kirin 980 и функцией Link Turbo для одновременной загрузки данных по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости. Более подробная презентация состоится 26 декабря.