Опубликовано первое фото с камеры Huawei Mate 40 Pro

Один из боссов Huawei Хи Гэнг опубликовал фотографию луны на своей страничке в соцсети Weibo. По мнению источников, снимок был сделан на грядущий флагман Huawei Mate 40 Pro. Гэнг данное предположение пока не опроверг, но и не подтвердил. Напомним, что презентация смартфонов серии Huawei Mate 40 запланирована на 22 октября. В неё войдут модели Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design.

По предварительным данным, Mate 40 Pro получит многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin 9000, изогнутый по бокам AMOLED-дисплей, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.