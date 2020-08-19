Oracle провела переговоры с ByteDance о приобретении TikTok

Компания Microsoft, видать не одинока в гонке за приобретением TikTok.

Корпорация Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance о приобретении TikTok. Также сообщалось, что Oracle заинтересована в покупке операций TikTok в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Oracle имеет стратегическое преимущество перед Microsoft, поскольку ее партнеры, такие как General Atlantic и Sequoia Capital, уже имеют доли в ByteDance. Соучредитель Oracle Ларри Эллисон также открыто поддерживает президента США Трампа, который, возможно, более склонен поддержать заявку компании на TikTok.

Oracle (Oracle Corporation) — американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания.
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