Orange Pi Zero LTS: новая альтернатива Raspberry Pi

Миниатюрная плата Orange Pi Zero LTS имеет размеры всего 52 x 46 мм, но в нем имеется множество портов, разъемов и четырехъядерный SoC. В частности, плата для разработчиков поставляется с Allwinner H2 SoC, которая включает четыре ядра ARM-Cortex A7, которые могут работать на частоте до 1,2 ГГц. Плата также имеет 256 МБ или 512 МБ ОЗУ в зависимости от модели.

Кроме того, Zero LTS поддерживает до IEEE 802.11 n Wi-Fi и имеет порт Ethernet, если требуется проводное соединение. Также имеется порт USB 2.0 Type-A и порт micro USB OTG, а 26-контактный незаполненный разъем GPIO. Shenzhen Xunlong Software включает 13-контактный разъем для подключения ИК, наушников, микрофона и 2 разъемов USB 2.0. Orange Pi Zero LTS поддерживает Android 7.0, Debian, OpenWrt или Ubuntu, которые можно загрузить с веб-сайта Orange Pi.Также можно загрузить образы Armbian Debian 10 Buster и Ubuntu 18.04 Bionic от Armbian. Zero LTS можно заказать на AliExpress.