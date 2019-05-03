Организация TheMongolz вернулась в CS:GO

2019-05-03, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Киберспорт; [63]
The Mongolz собрали состав по Counter-Strike: Global Offensive, чтобы поучаствовать в азиатском майноре. Предыдущий ростер закрыли в сентябре 2018 года: тогда команду выкупила китайская организация Storm Rider.

TheMongolz впервые собрали в 2014-м. Два года спустя коллектив победил на Intel Extreme Masters X - Taipei. Тогда он прошел на Intel Extreme Masters Katowice 2016 CS:GO, где занял последнее, 11-12 место.

В состав вошел Энхитайван Machinegun Лхагв, а также менее известные игроки Темуулен temk4wow Бьямбасурен, Эрденедалай maaRaa Баянбат и Ууганбаяр neuz Ням-Отгон. Ранее они уже представляли организацию. Замкнул ростер начинающий игрок Демби Annihilation Тувшинтугс.

Комментарии:
На радость зрителям: «Соника в кино» пер...
На радость зрителям: «Соника в кино» перНедавно в сети появился первый трейлер экранизации всемирно известной игры Sonic the Hedgehog. В нём зрит...
Барак и Мишель Обама снимут кино про Тра...
Барак и Мишель Обама снимут кино про ТраБывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель представили список совместных проектов, которые буд...
Что-то не так с Бэтменом: Фильм Мэтта Ри...
Что-то не так с Бэтменом: Фильм Мэтта РиИзначально предполагалось, что новый «Бэтмен» от режиссёра Мэтта Ривза окажется на стадии съёмок уже осен...
Xiaomi запускает прочный автоматический ...
Xiaomi запускает прочный автоматический Xiaomi выпустила свой первый автоматический складной зонт в 2017 году. Теперь компания представила новинк...
Huawei и Honor готовят сразу несколько н...
Huawei и Honor готовят сразу несколько нГлавный редактор ресурса XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), ссылаясь на «надежный источник», ...
Наушники Apple AirPods продолжили работа...
Наушники Apple AirPods продолжили работаЗабавная история произошла с тайванцем Беном Хсю, который однажды ночью нечаянно проглотил наушник Apple ...
Команда GamerLegion победила на L.B. Sea...
Команда GamerLegion победила на L.B. SeaGamerLegion обыграла Windigo Gaming в гранд-финале L.B. Season 2 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0 ...
Команда HellRaisers вышли в финал верхне...
Команда HellRaisers вышли в финал верхнеHellRaisers обыграли Vega Squadron в полуфинале виннеров WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor