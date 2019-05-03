Организация TheMongolz вернулась в CS:GO

The Mongolz собрали состав по Counter-Strike: Global Offensive, чтобы поучаствовать в азиатском майноре. Предыдущий ростер закрыли в сентябре 2018 года: тогда команду выкупила китайская организация Storm Rider.

TheMongolz впервые собрали в 2014-м. Два года спустя коллектив победил на Intel Extreme Masters X - Taipei. Тогда он прошел на Intel Extreme Masters Katowice 2016 CS:GO, где занял последнее, 11-12 место.

В состав вошел Энхитайван Machinegun Лхагв, а также менее известные игроки Темуулен temk4wow Бьямбасурен, Эрденедалай maaRaa Баянбат и Ууганбаяр neuz Ням-Отгон. Ранее они уже представляли организацию. Замкнул ростер начинающий игрок Демби Annihilation Тувшинтугс.