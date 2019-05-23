Оригинальные футболки от компании INARI

Согласитесь в современном мире каждый человек хочется выделиться из огромной толпы и выглядеть лучше других. В этом не легком деле помогают множество компаний, которые занимаются пошивом одежды и созданием стильных аксессуаров, которые, несомненно позволяют привлечь к себе внимание прохожих. Однако есть и другие компании, которые приукрашивают, к примеру футболки различными способами. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компанию INARI, которая успешно движется вперед в направлении пошива и печати шелкографии на футболках.

Печать выдерживает большее количество стирок

Печать стойка к истиранию

Вы получаете контрастную печать

Печать не боится воздействия прямых солнечных лучей и не выгорает

Если вы давно искали для своего гардероба несколько новых и привлекающих внимание оригинальных футболок, обязательно обратите внимание на интернет-ресурс inari.pro, где печать на футболках производят настоящие профессионалы своего дела. Следует отметить, что компания выбрала использование трафаретной печати, что позволяет добиться наилучшей картины, и в этом есть свои плюсы:

Разработка формы для баскетбольной команды

Школьная форма

Рекламный сувенир вашим партнерам и клиентам

Кроме того, следует отметить, что шелкография на футболках сегодня имеет высокую популярность не только среди обычного населения, но и отлично подойдет в качестве униформы, различной спецодежды для персонала и многое другое. Другими словами, если вам необходимо сразу множество футболок, то в этом нет никакой проблемы. Компания INARI сумеет обеспечить вас всем необходимым за короткий промежуток времени. Рассмотрим стандартные примеры:Отдельное внимание следует уделить тому, что помимо печати на футболках компания может сделать для вас баннер для рекламной ширмы. С примерами вы можете ознакомиться на сайте INARI.