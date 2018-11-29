Osmo Pocket – самая маленькая камера DJI с миниатюрным стабилизатором

DJI анонсировала Osmo Pocket, суперкомпактную 3-осевую стабилизированную камеру стоимостью 369 долларов США .

Osmo Pocket имеет размер 121,9 × 36,9 × 28,6 мм и весе всего 116 грамм. Устройство имеет объектив F2.0 с углом обзора 80 °, а также позволяет снимать 12,3-мегапиксельные снимки и видео 4 К/ 60 кадров в секунду со скоростью 100 Мбит/с. Для запись звука используется два встроенных микрофона и усовершенствованные алгоритмы шумоподавления DJI. Батарея на 875mAh прослужит около двух часов при съемке в 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Самая маленькая карманная камера с 3-осевым стабилизатором DJI оснащена встроенным 1-дюймовым сенсорным дисплеем, который вы можете использовать для просмотра в режиме реального времени и легко переключаться между различными режимами съемки камеры. Pocket имеет несколько интеллектуальных функций, таких как ActiveTrack, Motionlapse и 3x3 Panorama. Вы можете снимать как в автоматическом режиме, так и вручную отрегулировать диафрагму, ISO и скорость затвора. Фотографии (в формате JPEG, DNG RAW) и видео (MP4, MOV с использованием H.264) сохраняются на карте microSD.

Все возможности стабилизатора раскрываются в связке со смартфоном через новое приложение Mimo. Приложение даст полный контроль над движениями, параметрами камеры, а также вы сможете использовать его инструменты для редактирования. Компания предлагает массу аксессуаров для новинки. Osmo Pocket уже доступен для предварительного заказа.