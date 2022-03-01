Отдельное приложение IGTV официально закрыто

Instagram объявляет об изменениях, которые она вносит, чтобы укрепить свои видеопредложения, включая прекращение поддержки отдельного приложения IGTV.

Когда IGTV только запустился, намерение Instagram конкурировать с YouTube в более длинном формате видео привело к мысли, что необходимо запустить отдельное приложение для IGTV. В конце концов, видео IGTV появилось в основной ленте, что привело к его окончательному прекращению. Он также прекращает рекламу IGTV, поскольку компания переключает внимание на Reels. Несмотря на большое внимание и инвестиции в Instagram Reels, реклама в настоящее время здесь не показывается. Это изменится в 2022 году, поскольку Instagram начнет тестировать рекламу в Reels, а создатели смогут начать получать доход от рекламы в Reels, начиная с конца этого года.
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