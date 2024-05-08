Отзыв на сервис «Звук» от Константина

Меня зовут Константин, мне 36 лет, я живу в Москве. Я хочу написать про свой опыт пользования сервисом Звук.

Когда впервые оформлял подписку на «Звук», относился к нему скептически — к тому времени уже пропала надежда, что я найду хороший и недорогой стриминг. Но мой скептицизм очень быстро рассеялся, когда я увидел:

● приятный интерфейс с возможностью смены темы (светлая или темная);

● большую медиатеку с отличными подборками в моих любимых жанрах (метал, классика рока, хеви-метал);

● треки в высочайшем качестве (а в машине у меня стоит отличная аудиосистема, так что к качеству звука я требователен)

● много новинок зарубежных релизов.

Но обо всем по порядку.

Как и многие, я был в тупике после того, как от нас начали уходить зарубежные стриминги. Оставшиеся альтернативы мне не подошли — вот вообще не мой. Кажется, они больше рассчитаны на любителей рэпа или электроники, но я предпочитаю тяжелую музыку, а с ней у нас какая-то напряженка — ну не хотели стриминги понимать мои вкусы и формировать соответствующую ленту: то диско какое-то подсунет, то русский рэп.

Я уже смирился с тем, что придется в машине опять держать флешку с музыкой, которую придется постоянно пополнять (та еще морока, но как-то же справлялся до появления всех этих стримингов). И тут где-то увидел упоминание стримингового сервиса «Звук» (вроде, случайно в новостной ленте где-то вылез). Подумал-подумал, на время забил, не стал проверять. А потом просто устал постоянно мучиться с флешкой.

Полез в магазин приложений смотреть, что это за «Звук» такой, увидел вполне приличные отзывы на сервис, решил скачать — чем черт не шутит?

Сперва порадовался дешевой подписке (199 рублей, плюс первый месяц бесплатно, плюс это подписка на весь Сбер Прайм). Возможно, если бы «Звук» стоил подороже, я бы еще немного поломался, а так — ну копейки же. Потом заценил интерфейс (на мой вкус симпатичный). Ну а потом — музыка! Сразу пошел слушать в машину, дома приличных наушников пока нет, так что качество звука привык оценивать именно в салоне. Что могу сказать? Обещали Hi-Fi — выдали Hi-Fi! Звучание отличное, очень чистое и четкое, никаких смазанных басов или бубнящей середины. Конечно, тут есть и моя заслуга (не зря же пыхтел и кастомизировал аудиосистему), но все-таки огромная разница между условным MP3 с флешки и lossless со стриминга.

Меня приятно удивили подборки по жанрам. Я не люблю слушать постоянно один и тот же альбом или группу; мне больше нравится, когда треки идут вперемешку. Но заморачиваться с составлением плейлистов мне некогда. Обычно я просто ограничиваюсь добавлением понравившихся альбомов в коллекцию, а потом уже включаю тот из них, что больше подходит по настроению, но такой подход мне не всегда нравится. А в этом музыкальном сервисе есть уже готовые плейлисты, и это просто великолепно — тут уж «Звук» на голову выше многих других стримингов, где плейлисты обычно ограничиваются годами или отдельными исполнителями (типа «20 лучших песен Metallica»). Здесь можно и просто подборку культовых песен послушать, и выбрать самые тяжелые риффы (когда настроение боевое), и выбрать что помелодичнее. Короче, я доволен.

Константин Иванченко, г. Москва