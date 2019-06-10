Outlook для Android получает новую функцию

Поскольку мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на наши смартфоны в наших программах, нам необходимо, чтобы все было максимально упорядоченным. Одним из приложений, которое пытается собрать все необходимое в одном месте, является Microsoft Outlook. Будь то электронная почта, календарь или контакты, приложение предлагает легкий доступ ко всем из них.

Последнее обновление предлагает новую опцию, которая позволяет пользователям Outlook синхронизировать несколько календарей. Новая функция доступна только для Android, которая теперь доступна в магазине Google Play.