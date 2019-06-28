ПАО «Ростелеком» показала журналистам и блогерам как работает колл - центр в Саранске

2019-06-28, Автор - kinder_ggwp; Продукт - ПАО «Ростелеком» контакт-центр в Саранск; [95]
Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласила журналистов и блогеров принять участие в большом блог-туре Межрегионального контакт-центра, расположенного в Саранске.

Приняли участвие блогеры с разных городов России: Мордовии, Самары, Пензы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска.

Контакт-центр «Ростелекома» в Саранске был открыт в июле 2014 года. Подразделение обрабатывает звонки и электронные обращения жителей двенадцати регионов Среднего Поволжья.

Экскурсию для журналистов провели региональный директор МФР «Волга» Сергей Симанов и руководитель регионального филиала компании «Ростелеком» Сергей Толстограев.

Примерный штат работников данного центра составляет около 500 человек, которые свою очередь отвечают на ваши звонки о технических проблем интернета или сотовой связи. Операторы центра располагаются в нескольких залах на нескольких этажах. Статистика гласит среднее обращение за месяц в контакт-центр составляет более 450 тысяч звонков.

Сюда же попадают и ваши звонки с вопросами о новых и действующих тарифах, возможностях и стоимости подключения услуг – от телефонии и радиовещания до Интернета и кабельного/IP-телевидения.

Те же услуги можно получить через интерактивную систему IVR (Interactive Voice Response) – это голосовое меню. По данным «Ростелекома», доля пользования именно системой IVR растет, в мае этого года более 54% обращений клиентов обрабатывались с помощью голосового меню. IVR позволяет пользователю узнать данные об обязательных платежах, оформить добровольную блокировку аккаунта и актуализировать контактные данные в CRM и ACP Старт. Доступ к системе IVR осуществляется через единый номер 8-800-1000-800.

Среднее время ожидание ответа специалиста, по данным «Ростелекома», составляет 25 секунд, а время обслуживания — чуть более 4 минут.

Компания позволяет работать операторам по нескольким удобным графикам – классическим 5/2 с 8-часовым рабочим днем и 2/2 с 11-часовым рабочим днем. Также сотрудники могут работать неполный рабочий день по совместительству. Средняя зарплата операторов составляет 15-30 тысяч рублей в месяц. При этом текучесть основных кадров невелика и составляет всего около 3%.

Журналистам и блогерам показали офис колл-центра и провели мастер-класс по работе с клиентами. После краткого курса молодого оператора блоггеры смогли самостоятельно побывать в шкуре операторов технической части поддержки и справочной службы. Так же поработать с ними в чате.

Есть так же учебный класс, где будущие операторы проходят курс обучения. Чтобы выпустить человека к клиентам, ему понадобится учиться ежедневно по несколько часов в течение месяца.

По мимо учебного класса, имеется еще комната отдыха , где сотрудники свободное время могут поиграть настольный футбол или заняться спортом.

Ростелеком ознакомила блогеров новинками "Умного Дома" объяснив как все это работает и плюсы этой системы.

Ну, а после напряжённого дня блоггеры отправились на экскурсию по Саранску.

Футбольный стадион города Саранск. Построенный в честь ЧМ по футболу 2018 года. Вместимость стадиона 43 958 зрительских мест.

После экскурсий нас отвезли в шикарнейший ресторан для ужина.

Ужин прошёл в тёплой атмосфере поедания местных вкусностей и общения.

От себя лично выражаю признательность компании “Ростелеком” за приглашение в блог-тур и возможность посетить Саранск.

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