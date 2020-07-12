ПЭК открыла собственный маркетплейс по продаже автотоваров

Интернет-торговлей занимаются все, кому не лень: от домохозяек до огромных холдингов. Компания по грузоперевозкам ПЭК решила, что она не хуже, а может даже лучше, поскольку способна обеспечивать доставку товаров собственными силами. На днях было анонсировано открытие портала «ПЭК:МОЛЛ» - маркетплейса, где будут продаваться автозапчасти и аксессуары со всего мира.

Выбор ниши обусловлен опытом компании в логистике автокомпонентов, а также высоким потенциалом роста данного направления в России. «ПЭК:МОЛЛ» предложит продавцам и покупателям полный сервис по продаже и продвижению товаров, перевозке, хранению, сортировке и доставке заказов конечному потребителю. Весь цикл онлайн-торговли происходит в рамках единой экосистемы ПЭК, что дает возможность оптимизировать затраты на реализацию и создавать дополнительные конкурентные преимущества для потребителей. У россиян появится возможность приобретать товары напрямую у азиатских и европейских производителей, минуя длинную цепочку посредников. Компания полностью возьмет на себя необходимые таможенные процедуры в максимально короткие сроки.

ПЭК выделяет следующие преимущества своего сервиса: современный и удобный сайт www.pecmall.ru, ориентированный на максимально широкую аудиторию автовладельцев, собственные филиалы компании в Китае и Евросоюзе, сеть из 15 распределительных складов для хранения товаров и обработки заказов от Мурманска до Владивостока, 200 собственных грузовых терминалов, 700 пунктов выдачи и 3,5 тысячи курьеров-водителей.
Для продвижения товаров используется широкий спектр возможностей: SEO-продвижение, контекстная и баннерная рекламные кампании, привлечение траффика от профильных интернет-ресурсов. Этих мер достаточно, чтобы выйти на показатель в 2 млн посетителей в месяц. Ресурс выделяет современный дизайн, удобный интерфейс, современные технические решения, наличие отзывов и оценок пользователей, видеоинструкции, онлайн-консультации живых специалистов. Компания выстраивает партнерские отношения с автоклубами, сетями станций технического обслуживания.

Хотя, работает новая интернет-площадка с поставщиками по всему миру, ориентирована она прежде всего на российских производителей, ведь многие автотовары, созданные в России, превосходят импорт из Китая по соотношению цены и качества. «ПЭК:МОЛЛ» позволит российским производителям увеличить объемы продаж, стать представленным во всех регионах России, самостоятельно определять розничную цену на свою продукцию, получать информацию от своих покупателей и их отзывы о продукции. Другим уникальным преимуществом площадки является сервис внешнего аутсорсинга склада как в Москве, так и в регионах для любого поставщика. Через личный кабинет можно управлять товарными остатками на складах ПЭК, комплектовать и доставлять заказы прямым клиентам, осуществлять поставки на другие популярные маркетплейсы.

Сейчас на сайте представлено уже более 20 тыс. товаров, которые распределены в соответствии с марками и моделями автомобилей. Бизнес-план развития проекта предполагает, что в течение года площадка войдет в ТОП-5 российских ресурсов по продаже запчастей и товаров для авто.
Автор: Артем Костенко
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