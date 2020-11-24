POCO опубликовала несколько твитов смартфона Poco M3 перед запуском

В последнее время POCO M3 стал постоянным участником слухов. И теперь за последние пару дней команда POCO опубликовала несколько твитов, в которых раскрываются основные характеристики устройства.

Один из рекламных твитов подтверждает, что POCO M3 действительно будет иметь 6,53-дюймовый дисплей, а второй тизер показывает, что он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 662. Xiaomi также подтвердила наличие гигантской батареи емкостью 6000 мАч на борту будущего мобильного телефона.

Рендеры дают нам четкое представление о дизайне передней и задней части Poco M3.

В задней части устройства установлена ​​тройная камера, расположенная вертикально в верхнем левом углу задней панели. Хотя Xiaomi официально не раскрыла датчики на устройстве, ходят слухи, что M3 будет оснащаться 48-мегапиксельным датчиком основной камеры, в то время как селфи-шутер будет 8-мегапиксельной камерой.