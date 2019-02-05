PUMA разработала собственную технологию автошнуровки для кроссовок

Puma объявила о своем последнем взгляде на обувь с тренировочными кроссовками «Fi», которые можно приспособить к ноге пользователя с помощью модуля на язычке ботинка.

Микромотор протягивает пару синих кабелей, которые проходят через кроссовок и давление можно регулировать с помощью приложения для смартфона или Apple Watch. Их можно заряжать с помощью беспроводной зарядной площадки Qi и они прослужат около пяти дней. У Fi нет функции отслеживания пройденного расстояния или измерения сожженных калорий. Каждый кроссовок Fi весит 428 граммов — 45 из них приходится на электронику.

Они начнут продавать в розницу в 2020 году за $ 330, что на 20 долларов дешевле, чем HyperAdapt BB от Nike.