Пакистан последним присоединился к списку стран запретивших TikTok

Пакистан присоединился к группе стран, запретивших платформу коротких видео TikTok. Регулирующий орган страны PTA (Управление электросвязи Пакистана, заблокировала приложение в стране в пятницу 9 октября.

Причиной запрета стала - неспособность нейтрализовать "аморальный и неприличный" контент на платформе. TikTok имеет 20 миллионов активных пользователей в Пакистане. Запрет не был неожиданным, поскольку, как сообщается, компания была предупреждена еще в июле. Кроме того, как сообщается, чиновники потребовали создать эффективный механизм для избавления от непристойного контента на платформе. Однако похоже, что TikTok не принял достаточно мер, чтобы удовлетворить чиновников. Пакистан, где более привычна социальная практика, заблокировал не только TikTok, но и пять других приложений для знакомств, включая Tinder и Grindr.
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