Пакистан снял запрет на TikTok

Ранее правительство Пакистана объявило о запрете популярной платформы для обмена видео в социальных сетях TikTok. Власти заявили, что причиной запрета является распространение аморального и непристойного контента на платформе. Теперь запрет снят, но на определенных условиях.

Объявление об отмене запрета было сделано в Twitter Управлением электросвязи Пакистана. Изображение пресс-релиза, прикрепленного к твиту, говорит о том, что отмена является условной, поскольку она происходит при определенных условиях.

TikTok заверила PTA, что будет модерировать контент на платформе "в соответствии с общественными нормами и законами Пакистана". Он также заявил, что обеспечит блокировку пользователей, которые постоянно участвуют в загрузке незаконного контента. Исходя из этих условий, власти Пакистана решили снять запрет.