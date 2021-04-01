Пакистанский суд восстановил TikTok в стране

Высокий суд Пакистана отменил постановление от 11 марта, обязывающее Управление электросвязи Пакистана запретить TikTok в Пакистане.

Текущий запрет, который не является первым за последнее время , был введен после подачи петиции, в которой китайская платформа социальных сетей обвинялась в том, что она не отслеживает и не пресекает аморальный контент. Запрет был снят с заверением, что владельцы TikTok, ByteDance, будут проводить необходимую модерацию непристойного контента в приложении для социальных сетей.

Главный исполнительный директор Управления электросвязи Пакистана во время слушаний в Пешаваре в четверг сообщил суду, что TikTok согласился назначить координатора, который будет отвечать за мониторинг и модерацию аморального контента, такого как непристойность, нагота и богохульство на TikTok Платформа.