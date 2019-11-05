Парализованный геймер установил рекорд в Fortnite

2019-11-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Fortnite; [20]
Книга рекордов Гиннеса пополнил новый достижением геймер.

Роки Стоутенбург установил рекорд по количеству выигранных матчей в Fortnite, используя джойстик для управления ртом.

Поначалу Роки не мог привыкнуть к подобному управлению, но не бросал практиковаться. В итоге Роки добился больших успехов. По состоянию на март 2019 года он выиграл 509 матчей и заработал 11 убийств в одном матче. Благодаря своим достижениям Стоутенбург установил новый рекорд, попав в список Guinness World Records 2020 и Guinness World Records 2020 Gamer’s Edition.

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