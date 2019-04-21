PashaBiceps покинул команду Virtus.Pro

2019-04-21, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Киберспорт; [69]
Virtus.pro​ на официальном сайте объявил о прекращении действия контракта с Ярославом "pashaBiceps" Ярзабковски.

30-летний поляк с января 2014 года выступал за российскую киберспортивную организацию. С ним команда выиграла 11 турниров, в том числе единственный в истории мэйджор, а в 2014 году киберспортсмен занял 3-е место в рейтинге HLTV.

Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски прокомментировал свои уход следующим образом:

- Virtus.pro долгие годы был моим домом, но настало время двигаться дальше, - приводит пресс-служба организации слова Ярзамбовски. - Я благодарю организацию и желаю удачи игрокам. Сейчас я возьму небольшую паузу, но не сомневайтесь, что Папито вернется как вернулся Терминатор – сильнее и лучше.

В этом году pashaBiceps занялся стримингом, а во время трансляции Fortnite признался, что ведение прямых трансляций может стать его постоянной работой.

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