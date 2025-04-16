Patreon запускает систему стримов

Сегодня платформа Patreon бросает вызов Twitch, запуская новую функцию, которая позволяет авторам проводить прямые видеотрансляции прямо на своей платформе. По данным пресс-релиза, функция будет доступна уже на этой неделе для ограниченного числа пользователей в рамках раннего доступа, а полноценный запуск намечен на лето. Авторы смогут выходить в эфир как с мобильного приложения Patreon, так и с компьютера. Также можно будет выбрать, будут ли трансляции открыты для всех или только для платных подписчиков. Помимо этого, Patreon предложит чат в реальном времени, инструменты модерации и поддержку сторонних сервисов вроде OBS и Streamlabs.

Создатели контента смогут не только сохранять записи стримов, но и продавать их как разовый контент. Представитель Patreon заявил, что все эти функции будут тестироваться до летнего запуска, и платформа продолжит дорабатывать их на основе обратной связи от авторов. По словам представителя компании, участие в тестировании получат тысячи авторов. Среди них — те, кто активно использует встроенные чаты и видеофункции Patreon, а также те, кто ранее стримил на других платформах и хочет перенести аудиторию на Patreon. Кстати, Patreon — не единственный, кто осваивает нишу Twitch. Substack, например, добавил поддержку прямых эфиров ещё в сентябре прошлого года и распространил её на всех пользователей в январе. Это очень важная функция для тех, кто получает основной доход именно с этой платформы через подписки.