PayPal купит Pinterest за 45 миллиардов долларов

PayPal, одна из ведущих и популярнейших платформ онлайн-платежей, ведет переговоры о приобретении цифровой доски объявлений Pinterest за 45 миллиардов долларов. Об этом впервые сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, которые знают детали сделки. Если сделка состоится, то это станет крупнейшим на сегодняшний день приобретением компании, занимающейся социальными сетями. В настоящее время покупка Microsoft LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов в 2016 году является крупнейшей сделкой в ​​этой категории. Источник, осведомленный о развитии событий, сказал, что PayPal предлагает 70 долларов за акцию за приобретение Pinterest. Если для провайдера онлайн-платежей все пойдет так, как ожидается, о сделке можно будет объявить в начале следующего месяца, когда PayPal отчитается о квартальной прибыли.

Стоит отметить, что Pinterest был оценен примерно в 13 миллиардов долларов, когда он стал публичным в 2019 году, и с тех пор компания увидела огромный всплеск пользователей, ищущих поделки и идеи для проектов DIY, из-за пандемии COVID-19. Соответственно, цена, предлагаемая PayPal за приобретение компании Pinterest, основанной в 2010 году, в 62 раза превышает прибыль компании в социальных сетях до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за последние 12 месяцев. Конечно, не совсем понятно, как компания планирует потом отбивать эти 45 миллиардов долларов, ведь сумма внушительная и вернуть настолько внушительные расходы будет проблематично.
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