Peloton выпустила новые тренажеры Bike + и Tread

В связи с закрытием тренажерных залов и увеличением числа людей, желающих заниматься спортом дома, продажи спортивного инвентаря выросли на 66%. Бренд Peloton решил расширить свою линейку продуктов, представив более доступную беговую дорожку Tread и более дорогой велотренажер Bike Plus.

По сравнению с предшественницей беговая дорожка Tread получила небольшие изменения. Она все также оснащена 23,8-дюймовым сенсорным экраном со встроенными динамиками, который наклоняется вверх и вниз на 50 градусов. Дорожка имеет меньшие размеры, чем большинство аналогов - 68x 33x62 дюйма. Peloton Tread будет доступна для покупки в начале следующего года по ориентировочной стоимости $ 2500.

Большое обновление для Bike Plus - вращающийся 23,8-дюймовый сенсорный HD-экран и улучшенные динамики, которые упрощают выполнение тренировок Peloton, не связанных с велосипедом, таких как йога и силовые тренировки. Пользователи могут сосредоточиться на тренировке с помощью дополнительной бесконтактной регулировки, которая автоматически масштабирует ваше сопротивление на основе целевых показателей.

На протяжении всей тренировки сопротивление с цифровым управлением запоминает, где вы попадаете в целевые показатели, и автоматически настраивается на основе указаний инструктора. Также, Bike Plus теперь предлагает интеграцию с Apple GymKit, что означает, что вы можете записывать свои тренировки, просто нажав на Apple Watch. Велотренажер Bike Plus также будет продаваться за $ 2495.
Комментарии и отзывы Peloton Bike + , Peloton Tread
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