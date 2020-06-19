Первая партия Xiaomi Mi Band 5 полностью раскуплена

Компания Xiaomi сообщила о том, что первая партия появившегося сегодня в китайской продаже фитнес-браслета Mi Band 5 полностью раскуплена. Распродана не только версия с модулем NFC, но и без него. Следующая поставка устройства ожидается только через 11 дней.

Напомним, что новинка оснащается удобной магнитной зарядкой, 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, анимированными циферблатами с персонажами популярных мультфильмов и аниме, более производительным процессором для ускоренного и точного отслеживания 11 видов активности и слежения за менструальным циклом для женщин, улучшенной функцией отслеживание сна, пульсоксиметром, барометром и функцией удалённого управления камерой со смартфона.
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