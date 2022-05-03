Первые подробности о платной подписке Telegram Premium…

Пользователям бесплатной версии запрещено просматривать премиум-наклейки в разговорах, а также им будет предложено подписаться на премиум-сервис. Премиум-пользователи получат значок звездочки рядом со своим именем пользователя. Так будет добавлена новая функция, которая позволит пользователям комбинировать градиенты с эмодзи, наклейками или монограммами для создания простых или узорчатых аватаров. Это было обнаружено в бета-версии для macOS. Появление премиум-версии Telegram в публичной бета-версии может свидетельствовать о скором запуске платной подписки. Telegram пока не делал официального заявления по этому поводу.