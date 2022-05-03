Первые подробности о платной подписке Telegram Premium

Появились новые подробности о приложении Telegram Premium, платной версии одного из самых популярных приложений для обмена сообщениями. Компания тестирует премиум-версию с дополнительными функциями. В бета-версии 8.7.2 приложения Telegram для iOS канал Telegram Beta обнаружил множество эмодзи и стикеров-реакций, которые были помечены как эксклюзивы Telegram Premium. Если пользователи выберут эти стикеры и смайлики, им будет предложено зарегистрироваться для получения платной услуги.

Пользователям бесплатной версии запрещено просматривать премиум-наклейки в разговорах, а также им будет предложено подписаться на премиум-сервис. Премиум-пользователи получат значок звездочки рядом со своим именем пользователя. Так будет добавлена новая функция, которая позволит пользователям комбинировать градиенты с эмодзи, наклейками или монограммами для создания простых или узорчатых аватаров. Это было обнаружено в бета-версии для macOS. Появление премиум-версии Telegram в публичной бета-версии может свидетельствовать о скором запуске платной подписки. Telegram пока не делал официального заявления по этому поводу.