Первый видеозвонок в сетях 5G

ZTE Corp утверждает, что она сделала первый в мире вызов в сетях 5G в партнерстве с оператором связи China Unicom. Специалист по телекоммуникационным устройствам объявил, что прототип телефона ZTE 5G совершил вызов 5G в Шэньчжэне, что делает его первым в мире коммерческим полем, достигшим результата в режиме АНБ.

Тест также включал в себя видеозвонки, просмотр веб-страниц и групповые голосовые звонки Wechat. Шэньчжэнь в провинции Гуандун является одним из пилотных городов 5G для China Unicom, где проходят полевые испытания возможностей сети 5G, специальных услуг и роуминга, а также соединения. ZTE и China Unicom выбрали этот город для демонстрации сильного внимания ZTE к коммерциализации 5G. Они использовали спецификации 3GPP Rel-15 вместе с комплектом ZTE на протяжении всего теста.