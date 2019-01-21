Первое видео Android Q

Ранняя сборка Android Q просочилась в интернет. Первыми протестировать новую платформу смогли разработчики XDA.

Они установили сборку на последнюю версию Google Pixel 3, чтобы увидеть, над чем работает технический гигант. Эта версия Android Q находится на самой ранней стадии и определенно не близка к предварительной версии для разработчиков. Тем не менее, сборка дает нам представление обо всех новинках от последней ОС от Google. После установки этой ранней сборки на Google Pixel 3 XL разработчики XDA обнаружили совершенно новую темную тему, которая работает во всей ОС. Они также обнаружили другие новые функции, такие как Samsung Dex, такие как режим рабочего стола, небольшие изменения в элементах пользовательского интерфейса, изменения в настройках, дополнительные параметры в режиме разработчика, возможность отключения всех датчиков и многое другое.