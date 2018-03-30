Первоначальный патч Meltdown от Microsoft выявил еще одну брешь в защите

Еще в январе Microsoft попыталась сгладить ошибки в Intel Meltdown, выпустив собственный патч. К сожалению, похоже, что из-за установки нового патча Windows, появились другие проблемы в безопасности системы.Из раскрытия масштабов Spectre и Meltdown было очевидно, что Intel понадобится помощь в исправлении и распространении собственных патчей для решения многих недостатков безопасности, встроенных в свои процессоры. Усилия от Microsoft были безупречны в течение этого периода, помогая Intel распространять свои собственные изменения и внедрять программу баунти-ошибок, чтобы помочь устранить потенциальные недостатки, которые еще предстоит обнаружить.