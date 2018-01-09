Philips Lighting и Razer объединяют усилия для экосистемы освещения Razer Chroma

Philips Lighting сегодня объявила о своем первом партнерстве для Philips Hue Entertainment с Razer, ведущим мировым брендом образа жизни для геймеров. Чтобы предоставить игрокам новый уровень пространственного погружения, компании интегрировали API-интерфейс Philips Hue Entertainment и инструменты с экосистемой освещения Razer Chroma.Геймеры смогут синхронизировать свое интеллектуальное освещение с цветовой гаммой Philips Hue с устройствами Racer Chroma, включая ноутбуки, клавиатуры, мыши и коврики для мыши, а также наслаждаться световыми эффектами, которые улучшают их игровой процесс и контент.