Philips выпускает программное обеспечение Hue Sync

Philips анонсировала новое программное обеспечение для Windows, которое позволяет пользователям связывать цвет своих ламп с активностью на своих компьютерах. Кроме того, летом компания выпустит наружные светильники Hue.CES - Лас-Вегас, Невада (США) - Philips Lighting (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, сегодня анонсировала ряд новых программных функций и усовершенствований экосистемы Philips Hue . Обновления позволяют потребителям преобразовывать свое повседневное домашнее освещение в богатый опыт и делать еще больше с помощью света, от гостиной до заднего двора.