Photoshop официально прибывает на iPad

Adobe выпустила графический редактор Photoshop для планшетов iPad, с учётом особенностей мобильной платформы. Приложение поддерживает все iPad, которые обновились до iPadOS и стилусы Apple Pencil обоих поколений. Adobe предлагает пользователям 30-дневный пробный период, в течение которого можно использовать все возможности Photoshop, доступные в полной версии.

Разработчики отметили, что Photoshop для iPad не рассматривается, как полная замена десктопной версии, но уточняет, что отсутствующие функции будут добавляться с течением времени.