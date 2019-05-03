Pilot Era: 360-градусная 8K VR-камера «всё в одном»

Компания Pi-softtech анонсировала запуск 360-градусной камеры Pilot Era для создания профессионального VR-контента.

Её главная особенность в том, что пользователю не нужно передавать отснятые материалы на ПК и использовать специальное программное обеспечение для сшивки панорамного изображения. Вся обработка происходит прямо на устройстве.

Обычно VR-камеры профессионального уровня получаются громоздкими и сложными в управлении, но не Pilot Era. Новинка легко помещается в руке, а операционная система Pilot OS на базе Android имеет интуитивный интерфейс. Всё настраивается на 3.1-дюймовом сенсорном экране. По сути, это смартфон с четырьмя камерами. Все модули одинаковые: с 12-мегапиксельным сенсором Sony и широкоугольной оптикой f/2.28. К порту USB Type-C можно подключить внешний дисплей или фирменную базу с разъёмом RJ-45 и слотом для SIM-карты.

Pilot Era снимает в разрешении до 8K, встроенного UFS-накопителя объёмом 512 ГБ достаточно для хранения 6.5 часов видео в максимальном качестве или 26 тысяч панорамных фото. Камера умеет склеивать изображение в реальном времени, и даже при выборе постобработки (для более высокой частоты кадров) никуда перебрасывать файлы не нужно. Разработчики позаботились и о функции прямых трансляций на Facebook или YouTube в формате 4K. Способов подключения к интернету целых три: по Ethernet, Wi-Fi или через мобильную 4G-сеть. В дальнейшем появится модуль с поддержкой 5G. Съёмный аккумулятор ёмкостью 7200 мАч обеспечивает до трёх с половиной часов работы.

С помощью панорамной камеры можно снимать концерты и другие значимые события, она также пригодится для мониторинга удаленных объектов. Pilot Era максимально проста в обращении и не требует предварительного обучения сотрудников. Pilot Era появится на Indiegogo уже 7 мая по специальной цене $1999, что на $600 дешевле стандартной стоимости в $2599.