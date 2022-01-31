Pinterest добавила мебель в дополненной реальности

Pinterest расширяет функцию «примерки» дополненной реальности на домашнюю мебель. С обновлением пользователи смогут предварительно просмотреть, как мебель и другой домашний декор будут смотреться в их пространстве. Компания объединилась с крупными ритейлерами, включая Wayfair, Crate & Barrel, Macy’s и Target, которые произвели более 20 000 продуктов для сервиса. Впрочем, стоит отметить, что Pinterest не первый использует дополненную реальность для продажи мебели в сети мебели — Ikea представила приложение на базе дополненной реальности в 2017 году — приложение также может рекомендовать определенные предметы на основе ваших предыдущих поисков и сохраненных вами моделей мебели. «Домашний декор, редизайн и планирование будущего — одна из главных задач, ради которых люди приходят в Pinterest, — говорит Джереми Кинг, руководитель отдела разработки Pinterest.

Дело в том, что хотя компания уже много лет использует дополненную реальность для покупок косметических товаров, добавление мебели значительно увеличит количество доступных для покупок продуктов с включенной функцией «примерка» с 14 000 единиц до 80 000. В дополнение к расширению коммерческих функций Pinterest, наличие каталога объектов дополненной реальности, которые можно купить, сделает сервис удобным для возможной игры в метавселенную, если она когда-либо появится. В компании заявили, что уже готовы продавать мебель в цифровых вселенных, но для начала эти вселенные нужно создать.
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