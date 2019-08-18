Пять самых выгодных гаджетов Xiaomi

Компания Xiaomi уже давно стала одним из главных производителей гаджетов не только на родине в Китае, но и во всем мире. Устройства этого производителя особенно ценят за оптимальное соотношение характеристик и цены. Сегодня мы расскажем вам о самых выгодных гаджетах Xiaomi.

Xiaomi Mi 9

Этот смартфон от Xiaomi регулярно входит в списки самых выгодных покупок и уверенно держит звание «народного» флагмана. Чем он хорош? За 30 тысяч рублей он предлагает Super AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 400 ppi и поддержкой HDR 10, топовую производительность благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 855, крутую тройную основную камеру с 48 Мп главным датчиком, ультраширокоугольным модулем, модулем с двукратным оптическим зумом и возможностью установить Google Camera, которая прокачивает и так отличные фото и видеовозможности. Также отметим быструю проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку на 20 Вт, стильный безрамочный дизайн и корпус толщиной всего 7,6 мм. Если вам нужен флагман за вменяемые деньги, то Xiaomi Mi 9 кажется идеальным вариантом.

Xiaomi Mi Band 4

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Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ

Если Xiaomi Mi 9 считается лучшим недорогим флагманом, то Redmi Note 7 можно назвать самой выгодной покупкой в сегменте бюджетных и среднебюджетных смартфонов. В российской рознице аппарат стоит 16 тысяч рублей, а в известной китайской торговой площадке его можно найти за смешные 11 тысяч. За эти деньги вы получаете аппарат со стеклянной задней панелью, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность пикселей, как у флагмана Mi 9), шустрым восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 48-Мп двойной камерой, которая оживает после установки Google Camera, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD и портом USB Type-C. У этого смартфона есть только один минус – отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Mi Mix 2S

Возможно, вас удивляет наличие в этом топе дорогого флагмана, вышедшего еще весной прошлого года. Но, во-первых, после недавнего удешевления его можно заказать из Китая за 20 с небольшим тысяч рублей. А во-вторых, его характеристики все еще актуальны. Судите сами, необычный безрамочный дизайн с фронтальной камерой в тонкой нижней рамке, топовый процессор прошлого поколения Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти в базовой версии, отличная двойная камера с главным 12 Мп модулем с оптической стабилизацией и вспомогательным модулем с двукратным оптическим зумом, а также беспроводная зарядка на 7,5 Вт.

Xiaomi Mi 9T 6/64GB

Это смартфон выделяется ярким дизайном, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 20 Мп. Также вы найдете в его оснащении качественную тройную камеру, покрывающую диапазон фокусных расстояний от 12 мм до 53 мм, мощный процессор Snapdragon 730 и ёмкий аккумулятор на 4000 мАч. И все это за 20 тысяч рублей в официальной рознице.