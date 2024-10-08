Planeta Laika выпустила умные кормушку и поилку для домашних питомцев

Сегодня российский бренд Planeta Laika, занимающийся передовыми товарами для животных, сообщил о старте продаж сразу двух новых умных гаджетов для домашних питомцев, которые позволят существенно изменить подход к уходу за собаками и котами в доме. Например, первое устройство под названием Planeta Laika ЛК-К-В01 представляет собой умную кормушку — владелец может настроить посредством мобильного приложения график, по которому питомец будет получать корм, и даже определить объём этого корма. Это полезно, если животное находится на диете и должно питаться, к примеру, небольшими порциями каждые несколько часов. В данном случае питомец не будет переедать, что положительно сказывается на общем состоянии как котов, так и собак. Стоит такое устройство 8900 рублей.

Ещё компания представила умную поилку под названием Planeta Laika ДУ-П-WI-3л — она предоставляет возможность сильно упростить жизнь хозяину питомца. Дело в том, что животные в зависимости от своих размеров и потребностей, должны потреблять за сутки от 200 мл воды, но далеко не все питомцы выполняют норму, потому что им может не нравиться застоявшаяся вода, миска или какие-то иные факторы. Данное устройство подобные проблемы нивелирует, потому что благодаря циркуляции воды жидкость всегда будет свежая, плюс здесь есть функция фонтанчика, которая может заинтересовать домашнего питомца. А объёма бака на целых три литра хватит, чтобы не переживать о воде в течение недели, например. Стоит поилка всего 5000 рублей.