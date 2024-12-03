Умная кормушка Planeta Laika ЛК-К014 и поилка ДУ-П-WI-3л обзор.

В центре внимания сегодня будет сразу два элемента умного дома умная кормушка Planeta Laika ЛК-К014 и поилка Planeta Laika ДУ-П-WI-3л. Как можно догадаться по названию, они упрощают и автоматизируют процесс кормления и ухода за домашними животными. Подача сухого корма по расписанию и с заданным объемом порций.

Planeta Laika ЛК-К014

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам. В комплект входит адаптер питания с кабелем в тканевой оплетке, пакетик с силикагелем, руководство по эксплуатации и работе с приложением.

Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета, а также доступна в черном. Минималистичное внешнее исполнение, подходящее под разный интерьер. Выполнена в виде колонны с закругленными боковыми гранями.

Сверху крышка черного цвета, на которой нанесена информация по совместимым типам гранул сухого корма и их размерности от 3 до 10 мм. Открывается нажатием на механическую кнопку, открытие животным исключено.

Объем контейнера для корма составляет 4 литра, помещается до 2 килограмм сухого корма. Здесь специально разработанная конструкция, внутренние стенки расположены под углом и на дне увеличено отверстие для выхода гранул корма. Внутри не будет залеживаться и прилипать корм. Для проведения очистки можно разобрать на отдельные элементы, все организовано удобно.

На боковой стороне три механические кнопки используемые для записи голоса, ручной подачи порции корма, а также настроек. По умолчанию, кнопки заблокированы это исключит случайное нажатие.

Под защитной заглушкой разъем USB-C. Planeta Laika ЛК-К014 может работать от USB-адаптера, который идет в комплекте. А также на основании отсек для трех батареек типа D, они обеспечат до 7 месяцев автономной работы.

Важно отметить, что Wi-Fi работает только при подаче постоянного питания, а при его отсутствии отключается и переходит в режим энергосбережения, обеспечив максимально длительную автономную работу с выполнением основной задачи – порционной подачи корма по расписанию.

Вторым элементом конструкции является миска. Она состоит из пластикового основания и самой миски, выполненной из нержавеющей стали.

Planeta Laika ДУ-П-WI-3л

Коробка из плотного картона с общим подходом к оформлению, для всех аксессуаров этого производителя. Комплект включает адаптер питания, кабель, фильтр, несколько насадок, руководство пользователя.

Внешнее исполнение схоже с кормушкой. Хорошо смотрятся в паре, размещенными рядом. Корпус из пластика белого цвета с закругленными боками. Высота поилки 15 сантиметров, позволяя использовать с кошками и собаками разного роста.

На передней грани логотип бренда и прозрачное окошко, через которое можно оценивать объем оставшейся воды в резервуаре, объем которой составляет 3 литра.

Органы управления на выступающей над поилкой башенкой. Тут несколько механических кнопок и датчик движения, направленный в две стороны. Тут же находится порт питания для комплектного адаптера. Есть встроенный аккумулятор, обеспечивающий до двух месяцев автономной работы.

Рабочая зона — это ванночка, выполненная из нержавейки. Вода подается из центральной части и в комплекте есть два вида насадок для изменения типа струи.

Софт

Так же как и кормушка, Planeta Laika ДУ-П-WI-3л разбирается, это необходимо для того чтобы периодически мыть резервуар и менять воду. При этом во время работы вода внутри циркулирует с помощью помпы и очищается при помощи губчатого фильтра.Кормушка и поилка оснащены модулем Wi-Fi, используемыми для соединения с домашней сетью. Управление и первоначальная настройка проходит с помощью приложения Smart Life, объединяющее различные элементы умного дома и являющегося на сегодня одним из самых функциональных.

С добавлением проблем не возникло, все проходит быстро и с помощью помощника с визуальными и текстовыми подсказками. В окне управления кормушкой Planeta Laika ЛК-К014 задается план кормления, ведется запись истории по подаче корма. Ручная подача порций.

В плане кормления можно задавать разную периодичность по дням недели и времени. Для каждой подачи свой индивидуальный объем порций. Это не только полезно как автоматизация и упрощение, но и для того чтобы не перекармливать питомца. Каждое кормление записывается и отображается в статистике.

Из дополнительных функций отметим возможность записать свой голос, для того чтобы подозвать питомца или дать ему команду. Упростит на начальном этапе освоится с кормушкой.

Для поилки ведется статистика с количество подачей воды и общей за неделю. Приложение напоминает о низком уровне воды, необходимости проведении очистки и замене фильтра.

Доступны четыре режима работы – циркуляция, интервальная подача с выбором интервалов вручную, по датчику движения и умные настройки.

Эксплуатация

Умную поилку также можно использовать для контроля питания.Поилка и кормушка Planeta Laika использовались для кошки. Потребовалось некоторое время для того чтобы питомец привык к новой схеме подачи корма и воды. К кормушке привыкла быстрее, с помощью приложения были выбраны объемы порции уже знакомого сухого корма и три раза в день он подавался. Уже через несколько дней кошка заранее подходила к кормушке перед подачей. Удобно, питомец всегда сытый, не переедает.

С поилкой в отличие от обычных мисок и блюдец питомец получает свежую воду, которая не застаивается. Работа поилка тихо и даже при размещении в спальне не будет мешать спать.

Итоги

Умные кормушки и поилки Planeta Laika позволят сделать процесс ухода за питомцами, автоматизировав процесс кормления и доступа к свежей воде. Надежное исполнение, два варианта подачи питания и длительное время автономной работы, бесшумная работа.