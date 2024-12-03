Умная кормушка Planeta Laika ЛК-К014 и поилка ДУ-П-WI-3л обзор.

Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета, а также доступна в черном. Минималистичное внешнее исполнение, подходящее под разный интерьер. Выполнена в виде колонны с закругленными боковыми гранями.
Сверху крышка черного цвета, на которой нанесена информация по совместимым типам гранул сухого корма и их размерности от 3 до 10 мм. Открывается нажатием на механическую кнопку, открытие животным исключено.
Объем контейнера для корма составляет 4 литра, помещается до 2 килограмм сухого корма. Здесь специально разработанная конструкция, внутренние стенки расположены под углом и на дне увеличено отверстие для выхода гранул корма. Внутри не будет залеживаться и прилипать корм. Для проведения очистки можно разобрать на отдельные элементы, все организовано удобно.
На боковой стороне три механические кнопки используемые для записи голоса, ручной подачи порции корма, а также настроек. По умолчанию, кнопки заблокированы это исключит случайное нажатие.
Под защитной заглушкой разъем USB-C. Planeta Laika ЛК-К014 может работать от USB-адаптера, который идет в комплекте. А также на основании отсек для трех батареек типа D, они обеспечат до 7 месяцев автономной работы.
Важно отметить, что Wi-Fi работает только при подаче постоянного питания, а при его отсутствии отключается и переходит в режим энергосбережения, обеспечив максимально длительную автономную работу с выполнением основной задачи – порционной подачи корма по расписанию.
Вторым элементом конструкции является миска. Она состоит из пластикового основания и самой миски, выполненной из нержавеющей стали.
Внешнее исполнение схоже с кормушкой. Хорошо смотрятся в паре, размещенными рядом. Корпус из пластика белого цвета с закругленными боками. Высота поилки 15 сантиметров, позволяя использовать с кошками и собаками разного роста.
На передней грани логотип бренда и прозрачное окошко, через которое можно оценивать объем оставшейся воды в резервуаре, объем которой составляет 3 литра.
Органы управления на выступающей над поилкой башенкой. Тут несколько механических кнопок и датчик движения, направленный в две стороны. Тут же находится порт питания для комплектного адаптера. Есть встроенный аккумулятор, обеспечивающий до двух месяцев автономной работы.
Рабочая зона — это ванночка, выполненная из нержавейки. Вода подается из центральной части и в комплекте есть два вида насадок для изменения типа струи.
Так же как и кормушка, Planeta Laika ДУ-П-WI-3л разбирается, это необходимо для того чтобы периодически мыть резервуар и менять воду. При этом во время работы вода внутри циркулирует с помощью помпы и очищается при помощи губчатого фильтра.
С добавлением проблем не возникло, все проходит быстро и с помощью помощника с визуальными и текстовыми подсказками. В окне управления кормушкой Planeta Laika ЛК-К014 задается план кормления, ведется запись истории по подаче корма. Ручная подача порций.
В плане кормления можно задавать разную периодичность по дням недели и времени. Для каждой подачи свой индивидуальный объем порций. Это не только полезно как автоматизация и упрощение, но и для того чтобы не перекармливать питомца. Каждое кормление записывается и отображается в статистике.
Из дополнительных функций отметим возможность записать свой голос, для того чтобы подозвать питомца или дать ему команду. Упростит на начальном этапе освоится с кормушкой.
Для поилки ведется статистика с количество подачей воды и общей за неделю. Приложение напоминает о низком уровне воды, необходимости проведении очистки и замене фильтра.
Доступны четыре режима работы – циркуляция, интервальная подача с выбором интервалов вручную, по датчику движения и умные настройки.
Умную поилку также можно использовать для контроля питания.
С поилкой в отличие от обычных мисок и блюдец питомец получает свежую воду, которая не застаивается. Работа поилка тихо и даже при размещении в спальне не будет мешать спать.