Умная кормушка Planeta Laika ЛК-К014 и поилка ДУ-П-WI-3л обзор.

В центре внимания сегодня будет сразу два элемента умного дома умная кормушка Planeta Laika ЛК-К014 и поилка Planeta Laika ДУ-П-WI-3л. Как можно догадаться по названию, они упрощают и автоматизируют процесс кормления и ухода за домашними животными. Подача сухого корма по расписанию и с заданным объемом порций.

Planeta Laika

Planeta Laika ЛК-К014

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам. В комплект входит адаптер питания с кабелем в тканевой оплетке, пакетик с силикагелем, руководство по эксплуатации и работе с приложением.

Умная кормушка Planeta Laika

Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета, а также доступна в черном. Минималистичное внешнее исполнение, подходящее под разный интерьер. Выполнена в виде колонны с закругленными боковыми гранями.

Умная кормушка Planeta Laika

Сверху крышка черного цвета, на которой нанесена информация по совместимым типам гранул сухого корма и их размерности от 3 до 10 мм. Открывается нажатием на механическую кнопку, открытие животным исключено.

Умная кормушка Planeta Laika

Объем контейнера для корма составляет 4 литра, помещается до 2 килограмм сухого корма. Здесь специально разработанная конструкция, внутренние стенки расположены под углом и на дне увеличено отверстие для выхода гранул корма. Внутри не будет залеживаться и прилипать корм. Для проведения очистки можно разобрать на отдельные элементы, все организовано удобно.

Умная кормушка Planeta Laika

На боковой стороне три механические кнопки используемые для записи голоса, ручной подачи порции корма, а также настроек. По умолчанию, кнопки заблокированы это исключит случайное нажатие.

Умная кормушка Planeta Laika

Под защитной заглушкой разъем USB-C. Planeta Laika ЛК-К014 может работать от USB-адаптера, который идет в комплекте. А также на основании отсек для трех батареек типа D, они обеспечат до 7 месяцев автономной работы.

Умная кормушка Planeta Laika

Важно отметить, что Wi-Fi работает только при подаче постоянного питания, а при его отсутствии отключается и переходит в режим энергосбережения, обеспечив максимально длительную автономную работу с выполнением основной задачи – порционной подачи корма по расписанию.

Умная кормушка Planeta Laika

Вторым элементом конструкции является миска. Она состоит из пластикового основания и самой миски, выполненной из нержавеющей стали.

Умная кормушка Planeta Laika

Planeta Laika ДУ-П-WI-3л

Коробка из плотного картона с общим подходом к оформлению, для всех аксессуаров этого производителя. Комплект включает адаптер питания, кабель, фильтр, несколько насадок, руководство пользователя.

Умная поилка Planeta Laika

Внешнее исполнение схоже с кормушкой. Хорошо смотрятся в паре, размещенными рядом. Корпус из пластика белого цвета с закругленными боками. Высота поилки 15 сантиметров, позволяя использовать с кошками и собаками разного роста.

Умная поилка Planeta Laika

На передней грани логотип бренда и прозрачное окошко, через которое можно оценивать объем оставшейся воды в резервуаре, объем которой составляет 3 литра.

Умная поилка Planeta Laika

Органы управления на выступающей над поилкой башенкой. Тут несколько механических кнопок и датчик движения, направленный в две стороны. Тут же находится порт питания для комплектного адаптера. Есть встроенный аккумулятор, обеспечивающий до двух месяцев автономной работы.

Умная поилка Planeta Laika

Рабочая зона — это ванночка, выполненная из нержавейки. Вода подается из центральной части и в комплекте есть два вида насадок для изменения типа струи.

Умная поилка Planeta Laika

Так же как и кормушка, Planeta Laika ДУ-П-WI-3л разбирается, это необходимо для того чтобы периодически мыть резервуар и менять воду. При этом во время работы вода внутри циркулирует с помощью помпы и очищается при помощи губчатого фильтра.

Софт

Кормушка и поилка оснащены модулем Wi-Fi, используемыми для соединения с домашней сетью. Управление и первоначальная настройка проходит с помощью приложения Smart Life, объединяющее различные элементы умного дома и являющегося на сегодня одним из самых функциональных.

Planeta Laika

С добавлением проблем не возникло, все проходит быстро и с помощью помощника с визуальными и текстовыми подсказками. В окне управления кормушкой Planeta Laika ЛК-К014 задается план кормления, ведется запись истории по подаче корма. Ручная подача порций.

Planeta Laika

В плане кормления можно задавать разную периодичность по дням недели и времени. Для каждой подачи свой индивидуальный объем порций. Это не только полезно как автоматизация и упрощение, но и для того чтобы не перекармливать питомца. Каждое кормление записывается и отображается в статистике.

Planeta Laika

Из дополнительных функций отметим возможность записать свой голос, для того чтобы подозвать питомца или дать ему команду. Упростит на начальном этапе освоится с кормушкой.

Planeta Laika

Для поилки ведется статистика с количество подачей воды и общей за неделю. Приложение напоминает о низком уровне воды, необходимости проведении очистки и замене фильтра.

Planeta Laika

Доступны четыре режима работы – циркуляция, интервальная подача с выбором интервалов вручную, по датчику движения и умные настройки.

Planeta Laika

Умную поилку также можно использовать для контроля питания.

Эксплуатация

Поилка и кормушка Planeta Laika использовались для кошки. Потребовалось некоторое время для того чтобы питомец привык к новой схеме подачи корма и воды. К кормушке привыкла быстрее, с помощью приложения были выбраны объемы порции уже знакомого сухого корма и три раза в день он подавался. Уже через несколько дней кошка заранее подходила к кормушке перед подачей. Удобно, питомец всегда сытый, не переедает.

Planeta Laika

С поилкой в отличие от обычных мисок и блюдец питомец получает свежую воду, которая не застаивается. Работа поилка тихо и даже при размещении в спальне не будет мешать спать.

Planeta Laika

Итоги

Умные кормушки и поилки Planeta Laika позволят сделать процесс ухода за питомцами, автоматизировав процесс кормления и доступа к свежей воде. Надежное исполнение, два варианта подачи питания и длительное время автономной работы, бесшумная работа.
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