Платформа Apple Music for Artists теперь доступна всем

Apple объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием «Apple Music for Artists» вышла из бета-версии и доступна для всех.

«Apple Music for Aritsts» была представлена ​​для артистов как часть самой Apple Music . Музыканты также могут зарегистрироваться и заявить о себе на специальном сайте Apple. «Apple Music for Artists» доступна как на веб-панели, так и в новом отдельном приложении для iOS .

Существует множество идей о том, что эта функция поможет артистам следить за проникновением их музыки на уровне города более чем в 100 странах, а также данными о потоках и продажах, которые можно просматривать в списках или на визуальной тепловой карте.

Артисты смогут просматривать основные демографические данные о своих слушателях, такие как возраст, пол и города, где звучат их песни. Параметры просмотра метрик, такие как просмотры музыкального видео, ежедневные слушатели и подробная информация о плейлистах, в которые были добавлены песни исполнителя, и их позиции в этих плейлистах, также будут доступны.

Однако из-за строгих политик конфиденциальности Apple пользователи не могут перекрестно ссылаться на два набора данных.В дополнение ко всему этому артисты смогут увидеть свои данные Shazam, которые будут включать главные города и страны.