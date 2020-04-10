Платформа Microsoft Teams выросла на 1000%

2020-04-10, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Teams; [7]
За последние несколько в связи с ситуацией в мире онлайн-коммуникации набирают популярность. Онлайн в них достигает рекордных значений. Услуги платформы Microsoft Teams выросли на 1000%. Это платформа объединяющая чат, онлайн-встречи, заметки и вложения, все что необходимо для удаленной работы офиса.

Microsoft выпустила месячный отчет, который говорит о том, что платформой Microsoft Teams пользуются многие крупные компании, перешедшие на удаленную работу.

Ежедневный рекорд 2,7 миллиарда минут связи за сутки. Платформа пользуется успехом в 175 странах.

Комментарии и отзывы Microsoft Teams
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