Платформа Microsoft Teams выросла на 1000%

За последние несколько в связи с ситуацией в мире онлайн-коммуникации набирают популярность. Онлайн в них достигает рекордных значений. Услуги платформы Microsoft Teams выросли на 1000%. Это платформа объединяющая чат, онлайн-встречи, заметки и вложения, все что необходимо для удаленной работы офиса.

Microsoft выпустила месячный отчет, который говорит о том, что платформой Microsoft Teams пользуются многие крупные компании, перешедшие на удаленную работу.

Ежедневный рекорд 2,7 миллиарда минут связи за сутки. Платформа пользуется успехом в 175 странах.