Платформа Visper от Сбера создала первый анимационный аватар — Матильда

Платформа Visper от Сбера получила новое обновление. Платформа Visper, позволяющая генерировать визуальный контент с помощью цифровых персонажей, открывает своим пользователям новые возможности для создания видеороликов и презентаций, которые сделают их по-настоящему уникальными. В обновлении появились два новых образа — первый на платформе женский анимационный персонаж Матильда и реалистичный мужской персонаж Пётр. Также без специальных инструментов теперь можно расставлять паузы и ударения в речи аватаров и загружать собственный аудиофайл с текстом, под который подстроится мимика персонажа. А оживить ролик можно, загрузив фоновую музыку.

Ещё одним нововведением стала функция разметки текста на монтажном столе, который зачитывает персонаж. Теперь можно сделать речь аватара более эмоциональной, изменив её темп, добавив паузы и ударения. Делается это очень просто: нужно лишь поставить соответствующие метки в текст — и речь аватара зазвучит по-новому.

Кроме возможности управлять синтезом речи, появилась опция загружать свой аудиофайл с текстом, который будет озвучивать персонаж. Программа сама проанализирует запись и синхронизирует мимику, чтобы она выглядела максимально естественной. В пользовательских записях часто есть посторонние шумы, которые автоматически подавляются, что значительно упрощает работу над роликом и улучшает качество сгенерированного материала. Такая функция к тому же даёт возможность использовать дикторскую речь и записи на других языках.

Также теперь в видео можно даже загружать фоновую музыку, которая будет проигрываться на протяжении всего ролика на громкости 10% от звучания текста персонажа. Эта опция позволяет сделать видео уникальными, более живыми и динамичными, задать нужное настроение. Для того чтобы можно было быстро попробовать, как это работает, на платформе уже есть три трека, созданных при помощи нейронных сетей глубокого обучения, разработанных в SberDevices.

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