Платформа Visper от Сбера создала первый анимационный аватар — Матильда

Ещё одним нововведением стала функция разметки текста на монтажном столе, который зачитывает персонаж. Теперь можно сделать речь аватара более эмоциональной, изменив её темп, добавив паузы и ударения. Делается это очень просто: нужно лишь поставить соответствующие метки в текст — и речь аватара зазвучит по-новому.
Кроме возможности управлять синтезом речи, появилась опция загружать свой аудиофайл с текстом, который будет озвучивать персонаж. Программа сама проанализирует запись и синхронизирует мимику, чтобы она выглядела максимально естественной. В пользовательских записях часто есть посторонние шумы, которые автоматически подавляются, что значительно упрощает работу над роликом и улучшает качество сгенерированного материала. Такая функция к тому же даёт возможность использовать дикторскую речь и записи на других языках.
Также теперь в видео можно даже загружать фоновую музыку, которая будет проигрываться на протяжении всего ролика на громкости 10% от звучания текста персонажа. Эта опция позволяет сделать видео уникальными, более живыми и динамичными, задать нужное настроение. Для того чтобы можно было быстро попробовать, как это работает, на платформе уже есть три трека, созданных при помощи нейронных сетей глубокого обучения, разработанных в SberDevices.