Платная подписка Telegram Premium стала доступной

В 2022 году популярный мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц. Приложение продолжает расти и теперь запускается платная подписка Telegram Premium, о которой много говорили ранее. Рядом с именем каждого подписчика в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы будет отображаться особый значок Premium, символизирующий вклад в поддержку Telegram.

Telegram Premium обеспечивает более быструю загрузку, увеличенные лимиты, загрузку 4 ГБ мультимедиа и многое другое. С подпиской Telegram Premium максимальный размер загружаемого файла увеличится до 4 ГБ. С Telegram Premium можно оформить до 1000 подписок на каналы, создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов. Пользователям подписки доступны уникальные стикеры с анимациями. Для обладателей подписки Telegram Premium будет скрыта реклама.
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